利基型軟板廠圓裕（6835）代子公司公告，斥資泰銖逾1.4億元於泰國巴真府取得工業用地，將用於擴廠，泰國廠將在2025年前投入量產，隨著新冠疫情步入尾聲，PCB供應鏈前進泰國轉為積極，全球前三大軟板廠紛赴泰國插旗。
圓裕26日代子公司Cmi（Thailand）Co., Ltd.公告，斥資泰銖1.42億元取得92,660.8平方公尺工業用地，該用地位於泰國巴真府304 Industrial Park 7（304工業園區土地），每單位價格為泰銖1,531.25元，據圓裕法說會公布的建廠進度，泰國廠將於2025年前投入量產。
據圓裕規畫，泰國新廠將生產軍工、車用及NB等，並於2024年第一季開始建廠。
圓裕統計，目前軟板營收占88.85％，線材含車燈模組在內占營收11.15％，第三季營收達5.97億元，業內、業外皆美下，第三季獲利重返成長，稅後純益8,100萬元，季增62％，每股稅後純益1.23元，寫四季新高。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：