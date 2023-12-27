利基型軟板廠圓裕（6835）代子公司公告，斥資泰銖逾1.4億元於泰國巴真府取得工業用地，將用於擴廠，泰國廠將在2025年前投入量產，隨著新冠疫情步入尾聲，PCB供應鏈前進泰國轉為積極，全球前三大軟板廠紛赴泰國插旗。

圓裕26日代子公司Cmi（Thailand）Co., Ltd.公告，斥資泰銖1.42億元取得92,660.8平方公尺工業用地，該用地位於泰國巴真府304 Industrial Park 7（304工業園區土地），每單位價格為泰銖1,531.25元，據圓裕法說會公布的建廠進度，泰國廠將於2025年前投入量產。

據圓裕規畫，泰國新廠將生產軍工、車用及NB等，並於2024年第一季開始建廠。

圓裕統計，目前軟板營收占88.85％，線材含車燈模組在內占營收11.15％，第三季營收達5.97億元，業內、業外皆美下，第三季獲利重返成長，稅後純益8,100萬元，季增62％，每股稅後純益1.23元，寫四季新高。

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