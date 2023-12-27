中探針（6217）今年前三季獲利較去年大幅下滑，主要大環境景氣不佳，下游庫存去化也較預期慢，2024年在產業回升下，預期消費性成長1成，而半導體及新能源業務成長力道會較大，新能源主要成長力道在充電槍及充電樁，2024年預期整體營收有機會雙位數成長。
中探針今年受半導體產業衰退影響，累計前三季稅後純益為0.09億元，較去年同期的2.17億元，呈現大幅衰退，今年前三季每股稅後純益為0.09元。
該公司過去十餘年來，全年平均毛利率都在3成以上，去年毛利率也有31.26％，但去年第四季以來，單季毛利率掉落到3成以下，今年第三季毛利率為28.39％，也是該公司第三季小幅虧損的主因，中探針表示，今年原先預期下半年客戶去化庫存狀況轉佳，但看來沒想像中快，相較去年營收影響較顯著，而毛利率較差的主因亦為接單不如預期。
對於中探針明年展望，法人指出，消費性產品線可望較今年成長10％，而半導體及新能源業務成長力道會更大。在接單方面，明年中探針在車用領域接單將會逐漸取代太陽能，而在2025年儲能有望成為另一大成長動能。
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