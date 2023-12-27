廠務系統整合服務廠聚賢研發（7631）26日舉行法說會，總經理鄭惠芸表示，今年營運受半導體景氣下滑影響，將低於去年水準，不過，仍可望優於2021年的歷史次高水準，目前該公司對明年訂單已經有掌握，對全年景氣回升也正向期待，預期明年營收及獲利將挑戰2022年水準，希望能改寫歷史新高。

聚賢研發將於明年1月2日轉進興櫃板，鄭惠芸表示，目前在手訂單規模維持健康水準，以接單數量來看，2022年約逾千張訂單，今年則略降至700餘張，整體營運仍屬穩健。

鄭惠芸也表示，由於半導體產業庫存去化進度較預期緩慢，客戶有近9成都是科技廠，使得資本支出放緩，工程認列時程稍有拉長，導致下半年營運動能轉弱，市場同時出現削價競爭，因此預期今年營收及獲利將低於去年，但仍是優於2021年的歷史次高表現。

聚賢研發董事長曾國強表示，今年已配合客戶到海外執行合作專案，預計明年正式設立海外據點，初步規劃將以日本、歐美及東協為主，但須待狀況較明朗後依規定對外公布。

展望明年營運，鄭惠芸則是預期，由於市況仍緩，削價競爭態勢可能會持續至明年第二季才會逐步改善，但公司目前接單已見曙光，包括已接或明年將執行的訂單，預計從明年3月起陸續施作，並開始挹注營收，明年營運目標希望全年營收及獲利能挑戰2022年的歷史新高水準。

聚賢研發今年上半年稅後純益0.58億元、年減8.07％，每股稅後純益3.59元，以全年每股稅後純益來看，估計今年將低於2022年的11.15元，但仍將優於2021年的7.74元，明年營運則將重回成長軌道。