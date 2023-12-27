慧洋-KY（2637）25日以一根長黑摜破頸線及50元整數關卡支撐，多頭一度告急，還好26日多方再攻，以上漲6.1％、收在53元，成交量放大到逾1.19萬張，不僅收復失土，也扭轉KD指標再度翻轉向上，多方續攻企圖心明顯。
散裝運價指數BDI封關收紅，第四季巴拿馬型、超輕便型船租金寫今年單季最高，慧洋指數連結船舶受益。展望明年，煤礦、穀物運輸需求估小幅提升，若巴拿馬、蘇伊士兩大運河危機持續壓抑運力，歐盟開徵碳稅加重租家成本，慧洋擁有高比例散裝節能船，將有利挹注營運向上。
慧洋-KY（2637）25日以一根長黑摜破頸線及50元整數關卡支撐，多頭一度告急，還好26日多方再攻，以上漲6.1％、收在53元，成交量放大到逾1.19萬張，不僅收復失土，也扭轉KD指標再度翻轉向上，多方續攻企圖心明顯。
散裝運價指數BDI封關收紅，第四季巴拿馬型、超輕便型船租金寫今年單季最高，慧洋指數連結船舶受益。展望明年，煤礦、穀物運輸需求估小幅提升，若巴拿馬、蘇伊士兩大運河危機持續壓抑運力，歐盟開徵碳稅加重租家成本，慧洋擁有高比例散裝節能船，將有利挹注營運向上。
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