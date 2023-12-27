五鼎（1733）受惠應用於加護病房的CGM（連續式血糖監測產品）進入取證尾聲，26日在外資大買1,384張下，股價直奔漲停，以42.65元改寫近6年新高，並有近1.2萬張買單高掛。由於基本面有利，籌碼換手，短線仍有緩上上攻機會。

前11月營收15.67億元，前三季EPS為1.01元。五鼎的CGM已申請台灣及歐盟認證，由於今年擴大CGM產品納入保險範圍，包括所有須依靠胰島素注射或低血糖的病患，為營運增添助力。五鼎也朝向遠端傳輸解決方案方向布局，有機會成為下階段業績成長動能。