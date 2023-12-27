東鋼（2006）26日法說會捎來營運喜訊，目前在手訂單上看至8個月，接單以2025年後的長單為主，業績穩定。對於後市，東鋼表示雖有同業不看好2024年營建業景氣，但以大環境情勢來說，第二季或第三季可能啟動降息，若俄烏戰爭及以巴戰爭有喘息的空間，仍有相當大的重建需求，對於產業後市不看淡。
東鋼主要產品為鋼筋、型鋼等建築用鋼，該公司26日舉行線上法說會，表示從今年前三季的營運來看，雖然營收444.52億元比起去年同期略減2％，不過淨利33.85億元則去年同期逆勢增加7.16％，顯示獲利狀況仍佳。東鋼指出，今年下半年起營運就逐漸回溫，加上原物料價格上漲，因此前三季公司營運表現仍理想。
東鋼表示，今年前10月國內建照樓地板總面積為3,110萬平方公尺，預計全年將不及去年全年的4,580萬平方公尺，也有同業認為明年營建業景氣將轉差，不看好未來發展，不過東鋼認為在明年第二季或第三季就有降息的機會，營建業市況未必會差。此外，國際情勢也逐漸趨於緩和，若俄烏戰爭、以巴戰爭有停歇的機會，重建的需求也會相當大，對於建築用鋼來說都是利多，樂觀看待明年市場。
東鋼目前的接單狀況仍理想，東鋼發言人陳俊良表示，東鋼接的都是長單，能見度已經到7、8個月之後，明年前二季營運不成問題，而現在洽談中的訂單已經到2025年，沒有太多市況變差的感覺。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：