東鋼（2006）26日法說會捎來營運喜訊，目前在手訂單上看至8個月，接單以2025年後的長單為主，業績穩定。對於後市，東鋼表示雖有同業不看好2024年營建業景氣，但以大環境情勢來說，第二季或第三季可能啟動降息，若俄烏戰爭及以巴戰爭有喘息的空間，仍有相當大的重建需求，對於產業後市不看淡。

東鋼主要產品為鋼筋、型鋼等建築用鋼，該公司26日舉行線上法說會，表示從今年前三季的營運來看，雖然營收444.52億元比起去年同期略減2％，不過淨利33.85億元則去年同期逆勢增加7.16％，顯示獲利狀況仍佳。東鋼指出，今年下半年起營運就逐漸回溫，加上原物料價格上漲，因此前三季公司營運表現仍理想。

東鋼表示，今年前10月國內建照樓地板總面積為3,110萬平方公尺，預計全年將不及去年全年的4,580萬平方公尺，也有同業認為明年營建業景氣將轉差，不看好未來發展，不過東鋼認為在明年第二季或第三季就有降息的機會，營建業市況未必會差。此外，國際情勢也逐漸趨於緩和，若俄烏戰爭、以巴戰爭有停歇的機會，重建的需求也會相當大，對於建築用鋼來說都是利多，樂觀看待明年市場。

東鋼目前的接單狀況仍理想，東鋼發言人陳俊良表示，東鋼接的都是長單，能見度已經到7、8個月之後，明年前二季營運不成問題，而現在洽談中的訂單已經到2025年，沒有太多市況變差的感覺。