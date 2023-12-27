受房地產市場低迷拖累，內裝修建材矽酸鈣板廠商惠普（8424）今年營運小幅衰退，為降低受房市榮枯影響，惠普多元發展轉攻廠辦、公共工程、社會住宅等新建工程內裝修市場。惠普指出，預期明年新建工程案量營占可望提升2成以上，毛利率也可增加，明年可恢復成長軌道。

惠普今年前11月合併營收8.71億元、年減8.5％。惠普表示，受惠進入年底內裝修市場旺季，11月營收已恢復年成長。

惠普指出，過去客戶以經銷商為主，終端客戶為店面內裝修市場，營收占比高達6～7成，疫情過後，店家裝修需求減緩，影響相關訂單表現，今年營運小幅衰退。

近年來台商回流，帶動廠辦／廠房新建工程蓬勃、且在政府前瞻計畫大量興建公共工程、社會住宅等；惠普指出，看準此塊市場的前景，惠普來自新建專案的訂單近年時續擴增，今年相關占比甚至有時超過店面內裝修，比過去提升2～3成。

惠普表示，根據目前手中訂單能見度來看，到明年上半年的新建工程的營運前景都是朝正向發展。