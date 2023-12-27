國光生（4142）26日在法說會中宣布，旗下四價流感疫苗已向巴西提出藥證申請，進軍南半球市場；國光生的破傷風疫苗在台復產上市後，將切入東南亞與大陸市場，腸病毒71型疫苗也力拚明年獲越南上市許可，將帶動外銷跳躍式成長，國光生董事長詹啟賢樂觀2024年營運。
國光生旗下安特羅（6564）總經理張哲瑋表示，在越南執行的腸病毒三期臨床試驗，預計明年第二季進行解盲，若一切順利，越南藥證有望明年底到手，該公司已與越南國營最大疫苗公司Vabiotech簽訂代理銷售合約。
安特羅腸病毒疫苗目前在國衛院進行生產，年產約1萬至1.5萬劑，不過已將疫苗原液生產線移至國光生細胞廠並完成三批確效，預計2025年產能可到10萬劑。
另國光生主力產品流感疫苗，今年已完成350萬劑公費流感疫苗的生產出貨，目前流感疫苗已銷至東歐、大陸及泰國，11月更在巴西提出藥證申請，跨足南半球流感市場。
國光生破傷風疫苗今年10月在台復產上市後，立即解決缺藥問題，目前最大產能可達500萬劑。詹啟賢說，除台灣市場外，東南亞與大陸也面臨破傷風疫苗供不應求問題，尤其大陸破傷風疫苗年需求量高達3,000萬至6,000萬劑，但僅有二家藥廠生產，市場缺口極大，看好明年破傷風疫苗的銷售將顯著成長。
國際代工部分，也吸引新代工合作案上門，目前已有韓國、法國知名大廠洽談新的委託代工業務，預計明年第一季確定新的合作案。
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