以金融科技軟體為本業的寶碩（5210）26日公告自結獲利，11月每股稅後淨損0.18元，較去年同期虧損幅度擴大1倍。不過，該公司旗下寶固綠能承接宜蘭縣校園所建置的太陽能發電設施專案將陸續完工，預計2024年可認列其營收獲利。

寶碩科技2023年中以來高層異動不斷，前任董事長白介宇先因健康因素辭去董事長一職，後發生因存款不足退票事件，爾後再辭寶碩投資處處長一職。11月份，富鼎順投資公司負責人許榮唐出任董事長一職。而智匯亞洲科技營運長暨財務長林敬群出任總經理一職。

寶碩目前的營運仍以金融科技服務為主，提供市場交易撮合平台，但另一方面也發展EPC一條龍、也規劃太陽光電的相關建置及建設，並跨足儲能系統。

寶碩前11月營收為2.17億元，年減19.88％，以11月來看，營收0.18億元，年增0.66％，單月每股稅後淨損0.18元。累計2023年前三季稅後淨損0.68億元，較2022年由盈轉虧。累計前三季每股稅後淨損1.1元。

展望2024年，該公司在宜蘭有兩個太陽能電廠專案預計完工，該案約有1億多的營收，效益會逐漸顯現。