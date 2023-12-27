2023年末，當台灣社會喜迎來年春燕復甦之際，12月21日一則新聞在政商圈颳起暴風雪：大陸自2024年元旦起將中止《海峽兩岸經濟合作框架協議》ECFA早收清單中，包括丙烯、對二甲苯等12個稅目進口產品的關稅優惠，而這只是第一刀。

石化業第一個被祭旗，消息一出業界沸騰，這12項石化產品今年對大陸出口額18億美元，未來若擴大至88項石化適用產品，原本零關稅、若開徵平均7.38%稅率，屆時將多出163億元的關稅。這把刀還隨時可能切向農產、石化、機械、紡織等任何一種傳統產業。

「關稅從零到恢復課徵，不但減少利潤，最怕的是因成本、價格墊高後，打不過國際其他對手，最後丟了訂單。」石化業者說。除了直接受影響的石化公會，第一時間就馬上發聲，工業總會、商業總會和工商協進會這台灣最大的三個工商團體近日也急著發聲，若ECFA被全面取消，恐造成產業外移，盼政府盡快尋求多方管道協商。

2010年兩岸由海基會、海協會在重慶簽署ECFA，先就早收清單做關稅減免。（圖／報系資料照）

這場年末颳起的產業暴風雪，源於2010年兩岸就貨物貿易、服務貿易等簽署ECFA（自由貿易協議，類似FTA），因全面談完耗時太久，雙方協商先挑選台灣出口大陸貨品其中539項進行關稅減免的早收清單，包括18項農漁產品及石化、機械、紡織，台灣開放給大陸約267項貨品，然而進入服貿談判時，2014年爆發太陽花學運而暫停，兩年後民進黨政府執政，官方協商機制全面停擺，對大陸來說，沒有「九二共識」等於「免談」。

依WTO架構，國際間FTA協商有10年期限的原則性慣例，也就是說兩岸ECFA協商於2020年9月屆滿10年後會需要盤點結果並討論下一步，而在當前局勢下，「ECFA何時被喊卡」成了台灣工商界夢魘，不時發聲盼政府重啟協商，始終未果。直到今年4月，大陸官方啟動貿易壁壘調查，我方卻沒有行動，遂在12日15日向全球宣告台灣有貿易壁壘問題，並要求我方溝通解決，然我方依然未理會，21日便宣布取消早收清單中的12項石化產品關稅優惠。

對於大陸官方出手，行政院12月21日表示，大陸透過貿易手段達到政治目的，是典型的經濟脅迫，從經濟部、行政院到總統府，口徑一致地說「ECFA影響不大」，且「只佔整體出口中國的4.3％！」毫無重啟協商的意思。

在官方帶頭定位「不重要」下，網路也出現「霸凌ECFA相關傳統產業」的聲量，認為台灣有半導體和電子產業等「護國神山」就好，說石化產品是高污染行業、傳統產業不升級活該被淘汰之類的言論。

2014年，因為抗議兩岸的服務貿易協議內容，引發太陽花學運，佔領立法院多日。（圖／報系資料照）

此番言論風向及政府說法，就連沒被ECFA風暴波及的產業界大老們也看不下去。「我們企業可以說『影響不大』，但政府不可以，就算只有1%的人，那也代表20幾萬的國民，且他們就是最弱勢的那一群，政府應該要保護的人！」國內汽車產業大老語重心長地跟CTWANT記者說。

所謂的「ECFA影響不大」，究竟有多不大？經濟部數據顯示，ECFA開始的2011年，台灣對大陸出口值為851.22億美元，其中早收清單貨品出口值為179.76億美元，占21.12%；到了2022年，對大陸出口值增至1211.14億美元，其中早收204.95億美元，雖然占比降到16.92%，但也絕非「可有可無的市場」。

再者，台灣總就業人口約1152萬人，IC半導體直接就業人數為22萬人，加上其他資通訊與電子行業等約82萬人，占總就業人口的7%；台灣傳統產業就業人口則高達195萬人，約占製造業7成比重，規模又以中小企業居多，其中紡織業為13.7萬人，4500家廠商中98%為中小型企業。就產值而言，半導體產業固然居冠，但社會需要百業合作運行。

一家傳產大廠老闆被CTWANT記者追問後，拋下真心話，「政治的東西，我不能說，」「但企業若要等政府『做好』才行動，公司絕對會完蛋！所以我們早已轉移產線了。」「兩岸關係不好，受到最大傷害的就是『根留台灣』的人。」

台灣的工具機產業蓬勃發展，外銷約占七成。（圖／台灣工具機暨零組件公會提供）

以工具機業為例，台中市經發局數據顯示，全台機械設備家數超過1.4萬家，光是臺中市的大肚山60公里黃金縱谷，擁有1500家精密機械、上萬家的下游供應商，就業人口超過30萬人，年產值9千億，是全球單位面積產值第一、密度最高的精密機械聚落，直接外銷約占七成，主要出口市場以中國大陸占26.7%居首，美國占14.7%居次。

大陸是全球最大工具機消費市場，台灣甚至有3成以上的中小型廠是專做大陸生意，若少了ECFA關稅減讓優惠，成本墊高利潤縮水、就會喪失議價權，不是出走、就會被迫退場，所以台灣機械工業公會已拜託大陸同業幫忙反映，千萬不要砍向他們。

「你有沒有討論過，傳產一旦碰到大衝擊後造成的失業？請問這些人要去哪邊就業？」前立法委員郭正亮憤怒提到，「如果傳產因為ECFA被終止，造成大量失業，我們社會的總消費量一定會降低嘛！這不是必然的嗎？」屆時連台灣最龐大的服務業也難逃波及，事關700萬從業人口的生計。

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