【時報-台北電】台股昨(26)日強勢者多為內資喜愛操作的個股，說明內資活躍度開始升溫。倫元投顧表示，進入到年底的最後一週，縱然集團、法人作帳接近尾聲，但因為少了外資的干擾，加上外在環境沒有不可知的利空，故本週內資股將是盤面焦點。
倫元投顧從盤面觀察，反而前天大跌的航運跌深反彈，從這裡可知，傳產股的資金只有一套，因此，在尋找盤面強勢股切入時只能短打因應。技術線型來看，目前台股沿著10日均線緩步上漲，成交量雖然因為外資放年假而減少，但由於市場人氣活絡，結構面尚屬健康。
倫元投顧整體分析，由於目前盤面無特定主流，各類股輪動也非常快速，短線操作只能跟隨盤面起舞，可留意的族群有：網通、IC設計、AI PC、低價PCB。（編輯：邱致馨）
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