【時報記者任珮云台北報導】外資11月以來在永豐金(2890)買多賣少，持股比提升至26.4%。永豐金今年11月單月稅後盈餘18.11億元、月增率高達70.2%；累計前11月稅後盈餘186.22億元，續創歷史同期新高、EPS 1.53元，年化ROE 12.01%。

永豐銀本周宣布攜手早午餐連鎖品牌「麥味登」，正式啟動企業數位化金流全新服務；永豐銀行總經理莊銘福表示，連鎖加盟為實踐創業夢想的方式之一，永豐則提供一站式整合金流服務，陪伴連鎖品牌與加盟主共同成長茁壯；全新導入eACH（Enhanced Automated Clearing House，圈存扣款系統）即時代收方案，提升企業總部與加盟門市之間的收、付款效能；同時簡化開店所需的各項金流申請，滿足資金管理與員工薪轉等多元需求。

永豐銀行指出，旗下企業現金管理平台「寰宇金融網」結合eACH，推出即時與預約代收功能，可用於支付原物料等貨款項目，僅需10分鐘即完成扣款入帳與帳務比對，大幅提升企業總部與加盟門市的經營效能；過往採取人工收款、紙本對帳方式一般需時3天以上的作業時間。永豐銀行亦與麥味登合作線上點餐刷卡收單，藉以促進品牌的會員經營與消費者數位體驗。

加盟主也可使用寰宇金融網管理門市帳務；同時，永豐銀行表示，加盟門市的薪轉戶可享自動化跨行提款轉帳免費次數、投資手續費折扣及房貸、信貸優惠利率。