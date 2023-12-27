時報-新加坡天然橡膠期貨(單位:美分/公斤)

項目 12/26 12/22 漲跌

1月RSS3 173.60 172.20 +1.40

1月RTSR20FOB 147.90 147.50 +0.40

(鄧凱綺)(商品行情網)

#天然橡膠 #期貨 #RSS #SICOM