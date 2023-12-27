時報-CBOT穀物期貨

項目 12/26 12/22 漲跌

3月小麥(美分/英斗) 636.25 616.25 +20.00

3月玉米(美分/英斗) 480.25 473.00 +7.25

1月稻米(美元/英擔) 17.33 17.39 -0.06

1月黃豆(美分/英斗) 1313.25 1299.75 +13.50

1月黃豆油(美分/磅) 47.91 48.53 -0.62

1月黃豆粉(美元/噸) 403.20 399.60 +3.60

(倪淑茹)(商品行情網)

#黃豆 #英斗 #穀物 #期貨 #CBOT