在本研究中，探勘金融資產屬性，並實證研究比特幣與兩種綠色金融資產（即碳排放、綠色債券）以及兩種傳統資產的代表（即石油和新興股票）之間的動態相關性。本文還分析比特幣、碳、綠色債券、石油和新興股票資產在動盪的市場中是否具避險能力。從觀察結果來看，在去氣候變遷風險方面，比特幣對綠色債券資產缺乏避險效率，這表明比特幣並不是一種有價值的避險工具無法替代綠色債券。
另外特別是在COVID-19疫情期間，股市遭受了重大損失，而碳資產的表現卻優於新興股票資產。疫情期間表現出色的幾個原因有，例如（i）對碳資產的需求正在加速，以及（ii）由於碳資產提供了減排的環境效益，因此，負責任的投資者可能對這種抵消碳足跡的工具越來越感興趣。至關重要的是，這些創新發現對於加密資產的碳中和發揮了重要作用，從而讓政策制定者感興趣於將加密技術（區塊鏈）的使用引導到氣候變遷緩解活動，例如開發碳足跡減少技術。
作者：*銘傳大學會計學系助理教授 陳國興
*通訊作者E-mail：moses@mail.
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發表人：陳國興
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