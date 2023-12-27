本文以2012年至2021年之台指選擇權日資料為研究樣本，探討結合市場情緒指標及不確定性指數之波動度模型，是否能提升選擇權之避險績效。

本文將股票情緒指標（市場週轉率（TO）、三大法人周轉率（ITOR）、券資比（FBR））、選擇權情緒指標（賣買權交易量比率（PCV）、恐慌指數（VIX）、賣買權未平倉量比率（PCO）、五大交易人PCO（FTPCO）、十大交易人PCO（TTPCO）、五大法人PCO（FIPCO）、十大法人PCO（TIPCO））與不確定性指數（美國每日新聞指數（UDN）、基於推特的不確定性指數（TEU）、每日傳染病股票市場波動追蹤指數（EMV）、地緣政治風險指數（GPR））分別納入波動度基準模型中，透過多元迴歸模型建構不同的波動度模型。最後藉由Black-Scholes模型以Delta避險策略，探討何種波動度模型有較佳之避險績效，再者，情緒指標高低會使得選擇權避險績效存在非對稱現象。

作者：*國立高雄科技大學金融資訊系研究生 許景淳、國立高雄科技大學金融資訊系教授 張嘉倩、國立高雄科技大學金融資訊系教授 簡美瑟

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發表人：許景淳