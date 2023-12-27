台股26日在IC設計、電子零組件及航運等類股領軍下，加權指數以上漲14點跳空開出，加上新台幣持續回升，帶動加權指數緩步墊高朝17,700點叩關，終場上漲146點收17,751點，創逾21個月來新高。
台指期上漲113點收17,735點，期現貨轉逆價差16.73點，電子期轉為逆價差1.99點、金融期轉為逆價差1.12點。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,169口至5,249口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少2,393口至11,895口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少2,043口至6,018口。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18,100點，賣權未平倉最大量集中在17,000點。全月未平倉比（put/call ratio）由1.21升至1.35，VIX指數下跌0.25至13.58，整體選擇權籌碼面偏多。
永豐期貨表示，周一美股適逢耶誕節休市，外資進入年底長假，市場交投轉趨清淡，焦點轉向國內。台股26日面板族群表現有撐，權值股聯發科站上千元大關，連帶IC設計族群的聯詠、群聯、凌陽等都收在平盤之上；航運股在貨櫃、散裝族群反彈下，推升大盤漲點擴大。
整體來看，台股收長紅K棒創2022年3月4日以來收盤新高，電子、金融、傳產幾乎全面走揚，外資有提早歸隊現象，26日逆勢買超台股現貨180億元，預估短線在封關前延續高檔震檔格局。
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