戶外機能服飾廠光隆（8916）董事長詹賀博26日於法說會表示，在優化產品組合、擴增新品項，以及引進新品牌客戶等策略齊發下，力拚2024年業績重返雙位數成長。

光隆前11月合併營收73.22億元、年減25.4％。

詹賀博指出，今年成衣事業前三季營收39.34億元，雖年減13.2％，但占整體營收比重已突破6成。在產品結構方面，主力的戶外機能產品比重仍持續上升至66％，比去年提升5個百分點。隨著公司持續推動產品組合優化，將帶動利潤率向上攀升，逐步擺脫過去容易受到季節性影響的情形。

產能方面，光隆指出，成衣海外擴張持續進行中，包括越南擴增10條新產線，印尼新廠擴增第二廠區初期規劃6條新產線，隨著新產能的開出，將有利於爭取低單價但批量較大的訂單。