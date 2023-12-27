東森國際（2614）26日召開法說會，董事長廖尚文指出，集團將積極運用AI科技，以更多元的的線上線下布局，增加直播通路，進軍線下商場，掌握年輕與熟齡社會到來的成長商機，發揮會員的優勢，強化自營商品發展，開創各種新商模。

東森今年前11月合併營收53.27億元、年減1.49％。東森指出，主要是轉投資新媒體事業受演算法影響流量下降，未來集團將透過持續耕耘線上線下整合、資源共享、新科技應用布局，提升經營績效。東森指出，轉投資事業東森寵物雲，持續擴展門市規模，截至今年底實體店家數已達138家，營收較去年同期成長4％。

隨著全球疫情逐漸趨緩，消費者回歸實體零售市場，東森指出，東森得易購公司（東森購物）業績雖受整體經濟環境影響，但獲利表現仍亮眼，前三季營業利益率7.2％，稅後純益達8.58億元、EPS為8.42元。

東森指出，東森購物今年經營重心放在加速線下實體店的擴張及培養網紅投入直播電商，並將線上線下的消費者數據整合起來，以OMO經營模式來穩固營收。

東森轉投資事業新媒體方面，東森表示，受臉書演算法調整影響，各網路媒體均面臨流量下降情況，東森成立「網紅學院」，發展非流量營收；看準直播電商火紅趨勢，東森直播Channel 5於10月開台，嚐試新的零售與媒體整合的商業模式。