三商家購近年財報

三商家購（2945）26日舉行法說會，總經理邱光隆表示，在品類調整，以及增加販售咖啡門市、蝦皮店到店、Uber Eats外送等延伸性服務營收，2023年前三季毛利率達25.62％，年增近1個百分點，前三季EPS達1元，已超越去年全年的0.82元。

展望12月，三商家購指出，入冬以來遇到霸王級寒流，帶動消費成長，另歲末年終旺季，耶誕檔期、聚會聚餐、尾牙的特殊性消費需求，還有提前啟動的春節圍爐年菜預購等，全力衝刺最後一個月業績。

邱光隆表示，今年獲利成長，將依「業績獎金分紅、績效考核獎金」發放近億元給員工，同時預告三商家購旗下美廉社、心樸市集、三友藥妝（Tomod’s特美事）合併舉辦尾牙及春酒，將重砸超過500萬元犒賞員工。

除年終獎金，邱光隆指出，自明年3月1日起，門市通過試用期員工全面調薪7％～9％，起薪從原本的2.8萬元調漲7％，店長調薪幅度達9％，還有其他獎金等相關福利。三商家購還提撥年度近千萬元的專案獎金，要勉勵第一線員工，力拚2024年營收更上層樓。

對於2024年營運前景，邱光隆表示，明年展店不求速度，要優化精進商品結構，包含自有品牌、自辦進口商品，零售導入藥妝商品等等，今年「美廉社」店家數達811家，明年預計擴增100家加盟店，含直營店輔導轉加盟店，另外規劃改裝100家店，提供更完善的消費環境，其他則維持既有店數；「Tomod’s特美事」目標年度展店12家，並規劃開放加盟；「心樸市集」正式啟動連鎖展店模式，目標10家門市；美廉社線上購物「Go美廉」2024年規劃開放網路訂購後到店取貨，線下商品與線上同步販售，並導入Tomod’s特美事商品等多項服務，各品牌皆增強營運動能，看好2024年第一季表現。