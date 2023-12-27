臺灣碳權交易所26日指出，碳管理已成全球趨勢，為提升企業減碳能力，掌握排碳有價時代的先機，臺灣證券交易所與碳交所22日啟動國際碳權交易平台。碳交所表示，首波購買碳權包括中鋼、台積電、玉山金、奇美及國泰金等27家指標企業，總計碳權專案購買達88,520噸CO2e，顯示業界積極投入淨零轉型。
碳交所總經理田建中指出，國際碳權交易平台具三大特色，一、以美金收付接軌國際，二、信託帳戶保障交割安全，三、採子帳戶管理，將協助國內企業符合供應鏈減碳要求或達成碳中和目標。
台經院長張建一說，企業有生產就有碳排，台灣是國際供應鏈的重要一份子，成立碳交所有一定必要性。金管會證期局副局長高晶萍表示，金管會2022年3月發布「上市櫃公司永續發展路徑圖」，分階段推動上市櫃公司2027年前完成溫室氣體盤查，2029年前確信並建立監督機制提點企業改善缺失。
而COP 28提到，碳定價是全球淨零必需的工具之一，各國政府皆藉由提供相關經濟誘因以加快減碳速度；其中，自願性碳信用機制（或碳抵換）是碳排有價化的具體實踐，但環境部氣候變遷署長蔡玲儀提醒，企業購買前應先做碳盤查並確認自身需求再購買。
經濟部綜規司長莊銘池強調，碳權並非投資商品，而是協助廠商減碳的手段，台灣目前有179項產品被列入歐盟CBAM課徵對象（大約800多家企業），經部持續提供輔導及補助，降低企業面對國際碳關稅的影響。
安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠提到，減碳對國內相關如石化產業勢必產生衝擊；對此，田建中則認為，碳既是成本也將是未來可觀的商機，未來市場對於商品的選擇，將優先考慮符合減碳標準的產品。
碳交所舉辦「零碳新經濟論壇：啟航碳交易．引領新時代」暨國際碳權交易平台啟動儀式，由國發會主委龔明鑫、金管會主委黃天牧、環境部長薛富盛、經濟部長王美花及林修銘赴現場支持，也吸引逾300位高階主管、ESG領域負責人參與。
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