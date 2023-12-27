兔年將結束，臺灣證券交易所迎祥龍賀歲，今年首次發送印有象徵鑽石陣容的企業識別標誌（CIS）浮水印龍年紅包袋。證交所表示，數量有限，歡迎民眾免費索取。

證交所強調，新的企業識別意謂著企業理念的重塑與再出發，代表全公司上下凝聚共識，發揮鑽石般堅強的意志力、行動力與執行力，也象徵證交所經營團隊的鑽石陣容，矢志與資本市場參與者攜手同行，合作邁向未來的新契機。

2023年進入倒數尾聲，為迎接新年到來，證交所製作了融合公司全新企業識別形象及祥龍元素的春節紅包袋與吉祥賀卡，致贈廣大投資人，龍年紅包袋已陸續配送至全台800多個證券商營業據點。

證交所表示，也歡迎民眾即日起，至證交所101大樓十樓限量索取，每人可免費獲取款式別出心裁的龍年紅包袋一份，為年節增添喜氣。展望新的2024年，證交所將持續精進服務，並與各界「攜手同行 邁向未來」，共同為資本市場締造嶄新格局，為投資大眾帶來豐碩成果。

證交所此次推出2024年龍年紅包袋，首度跳脫一般慣用的直式紅包袋框架，改採用橫版樣式，整體設計風格亦有別於往年，讓人耳目一新。

首先，袋面以局部上光手法，呈現證交所今年7月全新啟用的LOGO圖標，並採具時尚感方式排列成底紋，展現光澤和立體浮水印效果，顛覆視覺和觸感。

紅包袋中央以俐落線條勾勒出祥龍輪廓，更特別的是與證交所LOGO圖標之鑽石外型相結合，並燙上質感霧金，蘊含吉祥、富貴的新氣象，又不失簡約、大方及現代感。

紅包袋內的吉祥賀卡沿襲證交所特有的傳統，貼附一元硬幣，象徵一元復始，富貴圓滿，並搭配騰躍飛升的祥龍，展現飛龍吐珠之勢，藉以期許證交所在新的龍年裡，引領臺灣資本市場持續飛躍奔騰，再創榮景。

證交所長期深耕投資人教育推廣並致力提供多元化服務，歲末年終之際，特別推出2024年龍年紅包袋，期與投資大眾分享年節喜慶氛圍。民眾即日起可至證交所101大樓十樓免費索取。