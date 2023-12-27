智冠（5478）大股東網銀國際26日在官網發布訊息表示，擬向智冠公司及董事長王俊博等人提告求償4.97億元，並號召小股東共同參與。智冠回應，迄今尚未收到訴狀，該公司與榮剛的換股比例，遵循智冠取處辦法，委由獨立專家出具價格合理意見書進行決定，一切合法合規。

持股智冠逾2成的網銀，日前委託鉅業法律事業所評估智冠與榮剛股權交換案。網銀26日在官網表示，智冠董事會決議與榮剛公司進行股份交換，損害智冠公司股東權益，網銀身為股東，此項董事會決議，受有高達4.97億元的鉅額股價跌價損失。

網銀不但打算對智冠提告，也還針對董事，同意此股權交換案的董事長王俊博、董事張宏源、施明豪及獨立董事徐守德、林軒竹、潘明燦等人，預備提出民事求償。並且透過官網號召智冠股東一同來求償，受理條件為12月20日前持有智冠股票者迄今，受理登記至12月31日止。

網銀認為，智冠與榮剛股權交換一案，智冠雖稱有三年閉鎖期，但沒有載明罰則，有違合約精神，無法產生實質閉鎖效果。依據該公司股權交換案前一天股價，網銀認為智冠以市值53億元的股票，交換榮剛市值32億的股權。

智冠回應指出，「本公司尚未收到訴狀，但網銀所言於法不合，理由也不知所云」。此換股案是依公司法156條之3，賦與董事會本於職權可以衡量決議之事件。其次，換股比例遵循本公司取得或處份資產處理處辦法，委由獨立專家出具價格合理意見書進行決定，合法合規。

另外，針對網銀不斷散播損及智冠或董事會成員的不實訊息，智冠將持續搜集並捍衛權利。