市場預期美國聯準會利率水準將維持高位更久時間，10月美債殖利率走高及特別股信用利差擴大，10月特別股指數收跌。不過法人表示，隨著升息接近尾聲，美國中長天期公債殖利率已近滿足點區間，預期美元利率風險將逐漸緩和，特別股市場看法維持中性偏正向展望。

柏瑞投信指出，市場持續觀察通膨和經濟數據，或導致政策利率維持於高位更長時間，不過Fed持續重申會將貨幣緊縮的滯後效應納入政策考量，故推估升息進入尾聲的趨勢仍未改變。預期利率維持高位更長時間，導致長天期債券殖利率上升，投資人短期風險偏好改變，造成波動增加，使得10月特別股ETF呈現資金流出。

柏瑞投信指出，美國第三季經濟實質GDP年化季比初值4.9％，創近兩年來最快增速，較第二季持續加速擴張。然隨預期美國消費者強勁支出將逐步放緩，經濟學家多認為美國經濟在第四季將放緩，但仍能維持小幅正增長。

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，市場對政策利率轉向的預期延後，美國公債殖利率持續走升，特別股殖利率也持續維持高檔震盪，維持在多年相對的高位，且大幅高於近五年均值，相對具有投資吸引力。

馬治雲指出，經濟趨緩會增加信用風險上升，短中期以降低信用風險為主，整體投資策略仍以布局高票息、基本面健全等中長期投資價值較優的特別股，並同時兼顧利率、信用等風險管控。同時採行槓鈴策略（Barbell）以平衡風險，基金投資組合亦將彈性因應市場環境變化而調整。

群益投信固定收益部主管林宗慧表示，從收益角度來看，具高息特性資產有助抗通膨，其中優先順位高收益債、金融次順位債以及特別股的殖利率都在4％以上，可作為優先配置的標的。