12月多檔債券ETF都已配息，抱對債券ETF可賺年終小紅包。據Cmoney統計至12月22日止，年化配息率前四名的債券ETF配息都逾5％，包括復華彭博非投等債（00710B）、國泰A級科技債（00781B）、元大10年IG醫療債（00787B）、元大AAA至A公司債（00751B），而前18名債券ETF配息則皆逾4％。
元大AAA至A公司債（00751B）研究團隊表示，相較美債ETF，投資級債ETF有較高殖利率，就算選持債信評均在A以上的ETF，不承擔非投資等級債違約風險，現階段也有約5％的殖利率，吸引買盤進場。統計近一月00751B獲淨申購逾150億元，目前規模突破1,400億元，為規模最大投資級債ETF。今年四次配息平均年化5.1％，前三次均已填息，顯示債券築底反彈行情。
年化配息率達5.33％的國泰A級科技債，其發行公司為全球知名科技企業，像蘋果、微軟、谷歌、IBM、思科、輝達、高通、英特爾等，表現穩定且違約機率低，國泰投信指出，該ETF歷次配息率皆近ETF整體債券票息狀況，並隨美國升息而逐步增加配息率。
年化配息率達4.75％的中信投資級公司債（00862B）經理人游忠憲表示，追蹤彭博20年期以上BBB級美元公司債券指數，主要投資企業發行20年期以上且信評BBB-至BBB+的美元計價債券，在市場預期利率見頂、經濟持穩情況下，債市情緒相對樂觀，近期表現相對亮眼。
PGIM保德信美元非投資等級債券基金經理人張世民表示，隨著美國公債殖利率自5％的高點回落，對於利率的影響性大幅減弱，帶動美國非投資級債11月單月大舉反彈4.5％，目前仍維持8％以上殖利率水準，高於長期平均，即使短期再度出現市場震盪，在高殖利率環境之下資產可形成保護作用，也提供適時布局的投資甜蜜點。
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