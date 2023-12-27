投資等級全球債券基金績效

美國聯準會（Fed）釋出偏鴿訊號，使債牛迴歸，聚焦全球投資等級債市的全球債券基金近月績效，超越台股及全球股票型基金，表現亮眼。

據理柏資訊投信投顧公會分類統計（統計至12月25日），近一個月投資海外投資等級債券的全球債券基金平均報酬達3.42％，漲幅居各類債券基金之冠，甚至優於全球一般股票型的3.36％，及台股表現最佳的科技股票型基金漲幅2.61％。

其中復華全球債券、華南永昌全球投資等級債券、野村全球金融收益、元大10年以上投資級企業債券基金漲幅逾4％，表現更為突出，柏瑞ESG量化債券、路博邁優質企業債券、第一金全球富裕國家債券及永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券等基金同期間漲幅也超越類型平均。

復華全球債券基金經理人吳易欣表示，推測Fed可能在2024上半年有降息機會，且其他如歐洲等主要國家央行也有降息可能，2024年投資等級債的多頭行情應可期待。

吳易欣預估，2024年美國10年期公債殖利率下滑區間可能至3.0～3.5％，進一步支撐債市表現，2024年各債市有機會迎來雙位數報酬率，基金操作上將拉長存續期間、調高債信評等、增加公債配置比重，參與各國央行貨幣政策轉向的投資機會。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，預計2024年降息的具體實施將導致歐美公債殖利率下降，固定收益資產將因貨幣市場基金的巨額資金逆轉回流，有正面發展，據過去20年經驗，往往在降息前殖利率就開始趨勢性走低，殖利率到頂後一年，美國投資級公司債有望展開上漲行情，目前利率水準正處高原期，至少將延續到2024年，預期投資等級債收益率可望達相對甜蜜點，美投資級債正處20年來相對低水位，未來資本利得可望出現超額報酬。