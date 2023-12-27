組合平衡型基金近一季績效前十名

12月美國聯準會轉向鴿派，市場反應明年降息幅度6碼以上，股債同步大漲。美國正處降息循環初段，經濟擴張趨緩、通膨降溫等要件已接近「金髮女孩」經濟階段。風險偏好情緒延續到明年第一季，股票與債券形成交互上漲的良性循環。在投資布局上，建議透過組合平衡型基金積極配置，把握股債市投資機會。

日盛目標收益組合基金研究團隊表示，只要美國通膨持續下行，即使未達2％目標區間，聯準會仍會降息；緊縮政策結束對風險性資產價格上漲有激勵作用，股票及債券將延續反彈行情。

日盛團隊指出，市場普遍押注美歐央行將同時間降息，而英國央行則預期維持較長時間，惟降息幅度亦超過5碼。2024年股債市場表現，可關注美股及台股、科技股、非投等債與可轉債等資產發展。企業籌資能力提升將促使信用違約不致攀升，同時無風險利率亦從大幅回落，皆有利非投等債表現。

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭表示，2024年一旦進入降息，有助活絡市場資金，有利股債上攻行情。市場短線仍有兩大風險，包括聯準會再次升息、財政部調高發債金額均未發生，一定程度舒緩殖利率壓力，加上經濟可望軟著陸，給予估值修正的風險性資產反彈空間，建議布局多元資產組合型平衡型基金，藉由股債彈性配置，發揮分散風險，同時可掌握股債輪動行情。

群益全民成長樂退組合基金經理人葉啟芳也認為，後市來看，經濟基本面有撐、升息循環來到尾聲，有利於風險性資產表現，不過也還需留意景氣發展、地緣政治變化等變數，建議穩健型投資者，可透過採跨區域與跨資產配置的跨國組合平衡基金來因應，兼顧投資契機與波動管理。股市方面包括美國、台灣、印度可持續留意，固收資產現階段則建議以高品質券種為主，其中長天期投資等級債因收益具吸引力，且更有機會受惠於未來貨幣政策轉向契機，表現可多加留意。