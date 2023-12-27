板橋中興醫院攜手飛利浦成立全新「AI高階影像中心」，引進「飛利浦新一代MRI磁振造影、極低輻射劑量CT電腦斷層、智能超音波掃描儀」等先進檢測儀器，提供全身、腦部、心臟、腹部及骨骼等全方面檢查服務，以利更有效地及早發現潛在的健康問題。

根據國民健康署的「癌症登記報告」，每4分19秒就有1人罹癌，然而早期癌症的5年存活率可達8成以上，可見定期檢查的重要性。為因應這項挑戰，板橋中興醫院於110年6月成立了板橋中興醫院海山院區，並以「精準醫療」為核心定位，設立高階健檢中心，111年3月成為新北地區首家通過特管法的地區醫院，設立「癌症細胞治療中心」，為癌症患者帶來全新的醫療希望。

板橋中興醫院與飛利浦的合作是一個嶄新的里程碑，這將對新北市地區的健康照護產生積極影響，板橋中興醫院期待透過這次合作，繼續提升和擴展醫療服務品質，持續守護民眾健康。

為推廣「AI高階影像中心」，板橋中興醫院健檢中心同時推出多款符合民眾需求和預算的「專業健檢套餐」。即日起，提供預約服務，讓更多人有機會優先體驗先進醫療設備。