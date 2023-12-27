美國製藥巨頭必治妥施貴寶（Bristol Myers Squibb）26日宣布斥資41億美元，收購放射性藥物治療公司RayzeBio，旨在強化其癌症藥品業務，此為必治妥在不到一周內的第二起數十億美元規模收購案。

必治妥26日表示，將以每股62.5美元現金收購總部位在聖地牙哥的RayzeBio，較後者22日收盤價30.57美元溢價104％。必治妥預期在明年上半年完成交易事宜。

將RayzeBio納入麾下，可讓必治妥取得利用放射性粒子殺死腫瘤的後期標靶癌症治療法。

必治妥甫於上周砸下140億美元，收購神經科學藥物開發商Karuna Therapeutics，協助其拓展精神病和神經藥物市場。

必治妥執行長博納（Christopher Boerner）上任不到2個月便大舉收購，反映新舵手提振業務的雄心。

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