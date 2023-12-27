根據法律文件顯示，美國總統拜登未在最後期限推翻美國國際貿易委員會（ITC）對蘋果兩款新智慧表的禁令後，該公司26日隨即向ITC提出上訴。
此外，蘋果也向美國聯邦巡迴上訴法院提出緊急請求，要求法院暫停禁令至少兩周，直到美國海關暨邊境保衛局（CBP）判定，重新設計的智慧錶是否仍侵犯醫療技術公司Masimo的血氧功能專利，並在法院考慮蘋果請求時暫停禁令。
蘋果兩款新版智慧表Series 9和Ultra 2內建的血氧偵測功能，遭ITC裁定侵犯Masimo專利，不得在美國販售和進口。Masimo指控蘋果挖角員工，竊取其脈搏血氧飽和度技術，並將該技術用於蘋果智慧表。
美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）在與專家諮詢後，決定不撤銷ITC的禁令，禁令於12月26日生效。
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