以哈戰事如火如荼，但仍未影響以色列提升半導體實力的雄心。以色列與英特爾26日共同宣布，以色列政府同意給予英特爾32億美元補助，協助該晶片巨擘在以色列南部打造價值250億美元的新晶片廠，該計畫為以國史上最的大企業投資案。
英特爾透過聲明稿表示，在距離哈馬斯控制的加薩42公里的Kiryat Gat建廠，是「英特爾持續在歐洲和美國投資建廠外，促進全球供應鏈韌性的重要部分。」英特爾的新廠房預計2028年啟用，營運至2035年。
在執行長基辛格（Pat Gelsinger）領軍之下，英特爾已投資數十億美元在三大洲建立晶片廠，致力恢復其晶片製造領導地位，並更能與超微（AMD）、輝達（Nvidia）和三星電子等對手相競爭。
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