2024總統大選進入倒數，股民都期待「選舉行情」到來，法人表示，自1996年至2020年共七次總統大選，確實有選舉行情，只不過有選舉行情發生在「選前」，有的出現在「選後」，不管有無選舉行情，選後更應以基本面為重。

中租投顧總經理蘇皓毅說，從歷史數據來看，選前三個月及一個月，台股上漲機率及漲幅均不明顯，選前七天台股甚至會來到相對低點，反倒是選後的「謝票行情」更旺，數據顯示選後30天台股上漲機率約為80％，平均有約7％的漲幅，而選後90天也有近61％上漲機率，可見選舉行情大概率會發生在「選後」，因此，投資人可正面看待台股2024年首季行情，惟須關注選後兩岸關係發展與聯準會利率政策動向。

元大台灣高股息優質龍頭基金團隊表示，產業龍頭通常營運穩健度高，因擁有強健應變能力，且有機會在復甦期取得更高市占率，強大創造現金能力，還可透過配息為股東提供相對穩定現金流。因此，持續看好產業競爭力強及具備高股息特性的台灣優質企業，長期投資潛力佳。若擔心股市短線漲多，建議可定期定額分批布局。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，2024年可望見到啟動降息有利股市，目前主要機構預估美國景氣軟著陸機會高。主計總處上修台灣2024年經濟成長率至3.35％，隨終端需求回溫、製造業庫存回補、投資好轉，預期台灣2024年經濟成長速度可望回歸長期平均。台股短線進入「作夢行情」，中長線基本面維持韌性，預期半導體龍頭台積電受惠AI趨勢下，營收將重回雙位數成長，將帶動周邊類股輪動上攻。

蘇皓毅說，台灣電子產業因為在供應鏈中扮演要角，帶動台股再創高，考量台股步入高檔後震盪可能加劇，投資人宜分批布局台股基金。