樂迦再生（6891）26日宣布，成功完成首次CAR-T細胞生產試製，此製程是在獲得PIC/S GMP認證的細胞治療先導工廠完成，指標意義濃，目前已有歐洲大廠探詢未來合作可能。樂迦董事長何弘能表示，將以最快速度與國際市場接軌，加入全球再生醫療賽局。
樂迦今年8月間已與日本跨國集團Minaris簽署合作聯盟，將合力建構全球再生醫療產業鏈，為世界客戶提供全方位一站式CDMO（委託開發暨製造服務），興建中的竹北CDMO細胞工廠預計2026年開始運轉，未來將發展細胞製程。
何弘能強調，CAR-T試製成功突顯樂迦技術，未來將可與Minaris等國際客戶展開業務合作，提升樂迦在CDMO國際市場的競爭力。
執行長林世嘉表示，樂迦的國際級製程優勢，透過這次建置，不僅展現CAR-T製程人員到位，更建立一站式技術相關參數。這些皆是醫療長張裕享醫師領軍，所完成的CAR-T細胞生產，過程中樂迦在汐止先導工廠內，成功培養擴增CAR-T細胞。其中CD3+ T細胞的比例超過97％，CAR-T細胞占T細胞的比例超過70％。這些CAR-T細胞的活性超過95％，經過無菌性試驗、黴漿菌檢測、內毒素檢測以及慢病毒複製能力檢測，結果都符合允收放行標準，品質優良。
值得一提的是，這些CAR-T細胞具有高達70％以上的轉染效能，相較於過去經驗，表現更為出色。轉染效能是一個衡量治療成功的重要指標！在CAR-T細胞治療中，高轉染效能意味著更多的治療細胞可以在患者體內發揮作用，提高治療的效果。
林世嘉表示，樂迦擁有iPSC、CAR-T、MSC、DC等多種細胞CDMO生產平台，國際級PIC/S GMP生產標準與品質系統，有效確保客戶的智慧財產。
由於具備品質管制與檢測開發等確效能力，目前已經有歐洲大廠探詢未來合作可能。林世嘉說，樂迦已經完成CAR-T細胞試製，且在國內第一間GMP細胞製備廠域更是別具意義，該項成果證實該公司有商業化生產能力，可為台灣的細胞治療產業帶來競爭力，前進國際競技場。
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