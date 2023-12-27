信紘科（6667）今年前三季獲利已超越去年，提前創歷史新高，激勵近期股價走強，26日股價攻上漲停板，以101.5元收市，股價順利越過前波高點，並再創歷史新高，同時，價量俱揚之下，技術面已站上所有均線之上，明顯偏多，就籌碼面來看，外資單日買超1,069張，也是近幾年單日最大買超張數，且上檔無解套賣壓之下，將有利後市股價攀高。
該公司第三季每股稅後純益以2.61元創單季歷史新高，市場法人估計信紘科今年每股獲利可望挑戰8元，並寫年度獲利新高。
信紘科（6667）今年前三季獲利已超越去年，提前創歷史新高，激勵近期股價走強，26日股價攻上漲停板，以101.5元收市，股價順利越過前波高點，並再創歷史新高，同時，價量俱揚之下，技術面已站上所有均線之上，明顯偏多，就籌碼面來看，外資單日買超1,069張，也是近幾年單日最大買超張數，且上檔無解套賣壓之下，將有利後市股價攀高。
該公司第三季每股稅後純益以2.61元創單季歷史新高，市場法人估計信紘科今年每股獲利可望挑戰8元，並寫年度獲利新高。
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