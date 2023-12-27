揚明光（3504）26日在外資買盤帶動之下，尾盤拉高，上漲5.54％作收，收盤價68.6元，站回所有短期均線之上，成交量則是放大到1,573張。今年前三季營收22.93億元，毛利率9.9％，營業損失2.46億元，稅後淨損2.21億元，稅後基本每股虧損1.93元。

展望第四季，揚明光表示，車用產品、3D列印出貨預估較上季略增。另外，微投光機及傳統投影光學元件類產品因客戶開始進行庫存調節，估出貨較第三季減少。整體而言，預估第四季出貨情形較第三季持平或略減。

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