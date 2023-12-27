聖誕行情發威，美股漲不完，市場樂觀明年3月降息，費半再創新高；外資歸隊，台股今年漲3,614點，創史上次高，年漲25%僅輸日本，在亞股封后；封關倒數，集團作帳行情猛，AI加持，聯發科重回千金股；航商搶賺紅海災難財，趁亞洲農曆年前趕出貨，明年1月歐洲線運價翻倍漲，還可能周周漲；今年最強貨幣不是美元，而是瑞士法郎，第2強是英鎊，稱霸G7。以下為今(27)日財經懶人包：

▲聖誕行情發威 費半創新高

聖誕節周末連假結束後，周二美股主要指數全面收高，在聯準會最早可望於明年3月開始降息的預期下，為2023年的最後一周拉開序幕。市場交投淡靜，但標普500指數仍然觸及2022年1月以來盤中新高，晶片股雲集的費半指數勁揚近2%，表現相對亮眼，台股ADR表現不俗，台積電ADR漲近1.3%，聯電漲3%。美股三大指數月線、季線和年線可望同步收紅。標普500指數料將創下3年來最大單季漲幅，目前距離在2022年1月創下的歷史收盤高點不到0.5%。

★四大指數

美股道瓊上漲159.36點或0.43%，收37,545.33點。

NASDAQ上漲81.60點或0.54%，收15,074.57點。

S&P500上漲20.12點或0.42%，收4,774.75點。

費城半導體上漲74.60點或1.80%，收4,207.45點。

▲台股今年來漲3,614點 史上次高

外資在耶誕假期「提早歸隊」搶布元月與選舉行情，26日買超台股180.52億元，與內資齊心，推升加權指數上漲146點收最高17,751點、創2022年3月4日來收盤與盤中最高，今年封關倒數還有三天，加權指數全年上漲3,614點、改寫史上年漲點第二多紀錄，漲幅25.56％小輸日本27.63％在亞股封后，推升上市櫃合計的台股總市值重返62兆元、達62.23兆元。

▲集團作帳行情點火 聯發科攻克千元大關

2023年倒數，集團作帳行情催油門，聯發科26日股價「戰」上千元大關，集團小尖兵九暘勁揚逾半根停板，集團市值今年激增67％，拉升電子集團作帳熱度：金仁寶集團中仁寶改寫13年高、凱碩創新天量攻漲停，緯創、神盾集團也聯手上攻。

▲搶出貨潮 海運1月喊周周漲

全球海運二哥馬士基擬復航紅海，仍擋不住歐洲線運價漲勢，航商把握亞洲農曆年前趕出貨搶艙的心態，明年1月1日起運價再喊翻倍漲，貨代業者透露，許多航商歐洲線目標價是每40呎櫃喊漲至4,000美元，還有航商開第一槍，1月8日起再喊漲至約5,200美元，接下來有可能周周漲。

▲今年兌美元勁揚5％ G7貨幣英鎊稱霸、瑞郎還更強

回顧2023年表現，英鎊今年在外匯市場大放異彩，但今年兌美元表現最好的G10貨幣（全球交易量最大的十大貨幣）卻是瑞士法郎。日圓與挪威克朗排名倒數，今年兌美元匯率分別重貶約8.5％與4.5％。