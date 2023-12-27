LED車燈模組廠法說報佳音，繼麗清（3346）看好2024年業績成長動能，聯嘉（6288）26日法說會亦釋對明年樂觀的展望，除大陸廠及台灣廠目前皆已滿載，美國廠稼動率也逾50％，並已接獲多個新案，合計近三年新接在手訂單逾200億元，明年將開始放量出貨，進入收割期，未來3至5年出貨動能無虞。
聯嘉說明，大陸廠及台灣廠受惠歐美新能源車訂單下半年增量出貨，下半年稼動率分別從70％及60％，增至目前皆已滿載，其中東莞廠稼動率逾100％，目前持續加班以滿足客戶需求。
至於美國廠部分，原先預期年底前可增至70％轉盈，受到早先UAW罷工壓抑客戶拉貨，出貨較不如預期，不過目前稼動率也已逾50％，並已接下多個新案，聯嘉看好，明年第一季稼動率就可突破70％，加上自動化設備皆已進駐，明年將可獲利，與大陸及台灣廠同步挹注公司營收獲利明顯成長。
聯嘉力拚美國密西根新廠儘快轉盈，總經理黃昉鈺亦親自坐鎮，除導入自動化設備降低人力成本，同時也積極優化製程拉高良率，近期也陸續更新供應商壓低採購成本，預期最快上半年就可轉盈。
聯嘉指出，近三年來公司陸續接獲包括特斯拉、RIVIAN、保時捷、FISKER等電動車訂單，合計近期接獲的新單，在手訂單規模逾200億元，將陸續自明年出貨，明年可說是公司的「收割期」，未來三～五年業績成長動能無虞。
聯嘉前11月營收39.77億元，年增10.33％，聯嘉指出，公司近年營收年複合成長率約20％，以目前在手訂單來看，再加上即將發表的次世代LED顯示器，預期可貢獻明年營收約3億元，明年全年營收應可優於以往。法人樂觀推估，聯嘉明年營收可望較今年成長40％。
除美國新廠，聯嘉表示，為配合客戶需求，目前也啟動歐洲及東南亞設廠評估，希望在北美及兩岸據點之外，再增設一生產據點，不過目前都仍在評估當中。
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