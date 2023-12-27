台達執行經濟部科技專案，成功自主研發出符合5G Open RAN開放架構的Sub-6小型基地台和mmWave毫米波小型基地台，可滿足智慧工廠中大量的即時影像傳輸需求，台達也於此次的「5G ORAN設備開發與整合實證計畫」中與遠傳電信、百威雷科技攜手合作，以台達桃園一廠中的產線作為實驗場域，整合5G小型基地台與企業專網，即時傳輸資訊進行AI分析，預估可為工廠降低95％巡檢人力和30％不良率。

近年來，智慧製造引進自動化和機器視覺技術的應用日益增多，AI影像辨識技術的背後，仰賴大量影像資料的穩定傳輸，目前的WIFI與4G技術皆無法負荷，本案導入的5G傳輸具備超高速、低延遲、大傳輸頻寬等特性，得以確保及時且有效地傳輸這些影像數據。

這次實證計畫在工廠產線中運用了5G網路傳輸即時影像，由深度學習驅動的AI分析模組進行影像分析，能夠在生產異常時提出智慧告警，有效落實標準作業流程，工廠人員透過5G即時影像監控，能夠迅速獲知產線生產現況，可望降低工廠95％的巡檢人力。

此外，透過虛實整合後蒐集的生產資料，可進行人效分析與產能分析，可望減少30％的不良率，同時提高生產效率。

除了台達自主研發的Sub-6小型基地台和mmWave毫米波小型基地台之外，此次經濟部科技專案的成功，也得益於遠傳電信、百威雷科技、日本富士通株式会社與信曜科技在技術上的全力支持，台達在此案中順利整合國內外公司的技術，將有助於台灣5G專網開放網路架構生態系的建立，並且進一步推動製造業的智慧、低碳轉型，共同迎接5G世代。