隨著全球產業面臨供應鏈重組挑戰，製造業積極投入智慧轉型，以邁向數位永續發展，而穩定可靠的電能管理系統，更是實現最佳化製造流程的關鍵。全球工業自動化和資訊企業龍頭洛克威爾自動化宣布在台推出CUBIC配電模組化系統，有效賦能再生能源、礦業、資料中心及關鍵基礎設施等快速擴增產業，協助企業自電力系統推動單點轉型，打造未來智慧製造場域。

傳統配電盤採板金的固定箱體，多數將斷路器、進出線等元件整合在同個盤體中，彼此迴路並不獨立，在新增配電調整時，工程師需檢修特定的故障迴路，有可能誤觸同一盤體中其他帶電迴路，造成工安和產線停機等更大風險。

台灣洛克威爾自動化動力控制產品經理彭俊傑表示，傳統固定式配電設備目前在台灣的使用比例仍占大多數，然全球永續意識抬頭，仰賴出口貿易的台灣產業勢必面臨供應商的永續及安全稽核及憑證需求，因此採全新CUBIC配電模組系統，不僅能解決傳統作業耗時長的問題，更降低檢修人員於高風險環境作業的機會；以安全規範為出發點的設計更符合國際指標，協助企業實現兼顧效率及永續的製造場域。

洛克威爾自動化CUBIC配電模組系統，主要特色：一、以標準化模組設計架構，可動態調整盤體大小與配置，與傳統配電盤相比可節省一週以上的組裝時間。二、作業人員可透過抽拉自動斷電的功能，維持產線營運效率，相較需切斷全部迴路、平均耗費一至數小時的傳統檢修方式，CUBIC可大幅縮短95％的維修時間。三、符合IEC 61439 Form1-4b標準，側重作業人員設備安全性，遵守聯合國永續發展目標中的永續生產和消費模式。四、平板式包裝大幅降低運送及到廠組裝時所需空間，並利於減碳。五、搭配Galaxy可視化設計軟體方案，藉3D全視角特性於安裝作業前進行更全面的盤體設計及驗證。