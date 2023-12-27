少量多樣的客製化已成為製造業在挺進國際、異軍突起、提升獲利能力的核心策略，在這股潮流中，新創公司開必拓進行大量數據分析，採用較新的AI理論，加上近年建立內部數據自動化流程，提升AI模型的智慧水準，尤其在檢測金屬件表面形狀的凹凸不一方面，公司取得了重要技術突破。執行長孫逢佑表示：「我們的檢測技術從過去專注於較扁平，進化到能夠應對較立體的產品，即使客戶的產品是少量生產，也能享受到AI自動品檢的優勢，一舉將如人一般的AI檢測方案延伸到少量多樣的市場，包括機能衣、卷式生產、金屬零部件都受到客戶青睞。」

紡織業是開必拓針對少量多樣產品特性最早布局深耕的產業，今年開必拓改善自動化驗布流程，推出人機協同檢測方案，使AI檢測更人性化、更順暢。孫逢佑說到：「我們發現如人一般的AI在有人類導師的情境下學習效果更佳，這使得人類更願意在工作過程中教導AI。總而言之，人機協同的AI智慧學習有助於AI與人類的互動機制。」

開必拓的Fastable.ai擁有優秀的視覺功能，在少量多樣的製造業趨勢下，開必拓提供設備的同時，提供全面的合作方案，使合作夥伴能夠更好地服務海內外客戶，其人機協同檢測方案已成功進入紡織業、電子零部件市場，同時在日本市場，既有客戶的訂單和原有客戶的訂單都有了更多的增長。

開必拓準備進軍五大策略產業：一、捲式金屬箔，包括鋁、銅箔。二、膠塗布箔。三、紡織。四、金屬零部件。五、電動車的電池包，物件大小不受限制。

在今年市場頗為挑戰之下，開必拓在電容鋁箔領域持續擴大市占率，目前該行業前五大廠都採用開必拓的產品。

孫逢佑指出，下一個目標是深度且廣泛的擴展，從品質數據延伸到前端的品質管理、製程管理以及後端的倉儲管理，從最初的鋁箔到進一步涉足銅箔領域，包括銅箔基板、銅箔軟板等技術門檻更高的項目。

2024年，除了持續強化AI視覺檢測為競爭核心，開必拓將進一步擴充人機協同的應用介面，提升客戶的使用體驗，同時計畫將成熟產品的AI軟件提供給設備商，讓設備商發揮其硬體設計、組裝等方面的優勢，成為為客戶「提升毛利率，推升競爭力」的AI賦能公司，再與合作夥伴一起推動AI產業化。