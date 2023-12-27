台灣人壽保險股份有限公司（簡稱「台灣人壽」）年度獲獎屢創佳績！2023年橫掃國內外56項大獎，不僅連續七年榮登英國品牌顧問公司Brand Finance「全球100大最有價值保險品牌」排行榜，更一舉摘下國際三大獎—全球知名科技市場研究與顧問諮詢機構IDC（國際數據資訊）金融創新服務獎「亞洲最具韌性保險公司」、（亞洲保險評論）亞洲信譽壽險業顧問獎「年度數位轉型大獎」、國際財經媒體《The Asset》（財資）數位金融獎「台灣最佳數位保險體驗」殊榮，為台灣唯一獲獎壽險公司，數位創新、品牌影響力屢獲肯定。

台灣人壽亦六度蟬連全球商業觀點、全球經濟、全球品牌雜誌評為「台灣最佳壽險公司」與「台灣最佳壽險品牌」，品牌價值與知名度深植人心。

從「心」出發的數位科技，提供客戶最有溫度的保險服務，台灣人壽為金管會首批核准導入「無接觸安全數位保險服務」的保險公司，首度參與亞洲保險業指標大獎「亞洲信譽壽險業顧問獎」，即贏得年度數位轉型大獎，更是台灣第一家獲得此國際榮耀的保險公司；「無接觸安全數位保險服務」專案同時也榮獲財資、國際財經雜誌等國內外七大獎項。另外，「理賠AI智能平台」勇奪IDC「亞洲最具韌性保險公司」殊榮，為台灣唯一獲獎壽險公司。

台灣人壽用「心」貼近保戶，首創業界第一張輕度失智保單「台灣人壽全心全憶一年定期健康保險」，一舉摘下「保險業亞洲獎」、「國家品牌玉山獎」首獎及「保險信望愛獎」國內外獎項肯定。