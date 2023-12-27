台肥榮獲農業部主辦企業永續農村影響力CSRI採購獎金獎，25日假西門紅樓二樓劇場舉行頒獎典禮暨成果發表會場，由農業部水土保持署署長李鎮洋頒發金獎殊榮予台肥副總經理劉國瑛。

李鎮洋說明CSR必須發揮持續性影響力，所以企業持續實踐企業社會責任並發揮影響力（IMPACT）是CSRI獎最大的實踐者。公部門將凝聚所有優良農林漁牧產品的質與量以及行政協助，全力提升農產食品發展，並將率隊參加明年東京食品展，進而推展至全球。

當天現場集結展示200多家台灣優良農產品，包含台灣各地特產特色伴手禮、農漁產及春節精緻年菜，農業部並提供企業訂購贈禮客製化服務。典禮上眾多共榮共好企業代表，與走秀展示代表們在西洋耶誕節齊聚一堂，熱鬧溫馨的豐收饗宴，展現台灣精彩紛呈精緻的農林漁牧加工產品的多樣多元及企業活力。

台肥董事長李孫榮表示，台肥支持政府政策，除了在農作盛產期滯銷期、疫情期、外銷受阻期難關時，全力結合公司全體及基金會支援協助採購並照顧弱勢等公益團體都是積極實踐ESG。

今年協助的茂谷柑、黑珍珠蓮霧、鳳梨釋迦等，均結合對應永續指標（SDGs），直接或間接促進達成健康福祉、就業與經濟成長、永續城市責任、消費與生產以及陸地生態等聯合國永續發展目標。

農業部企業永續ESG專案，今年特別將企業採購獎細分為金、銀、銅等獎項，並增列企業永續農村共榮獎，媒合企業資源協助農村發展，並回應企業ESG揭露需求，一舉透過公私協力共創雙贏互利。