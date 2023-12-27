為滿足買家對極致頂級豪車的期待，BMW總代理汎德特以最快的速度導入全新世代BMW 520i M Sport，建議售價296萬元。

全新世代BMW 520i M Sport搭載原廠TwinPower Turbo動力結合48V高效複合科技，有效降低油耗同時亦提升其專屬駕馭樂趣；同時更透過全車M Sport套件、全新造型LED頭燈、經典C柱窗框折角「5」字樣、懸浮式曲面螢幕、BMW Operating System 8.5、旗艦級BMW座艙環繞光幕、頂級水晶中控套件、BMW手機數位鑰匙2.0、AR擴增實境導航及豪華品牌中唯一的變換車道輔助功能，為喜愛前衛科技與豪華大器風格的消費者打造出凌駕當代的頂尖之作。汎德更也宣布，預計將於2024年導入全新世代BMW 530i以及全新世代BMW 520i Touring旅行車。

全新的BMW 520i M Sport特將旗艦座艙思維重新解構，透過以12.3吋虛擬數位儀錶搭配14.9吋中央觸控螢幕構成的懸浮式曲面螢幕，結合BMW座艙環繞光幕，營造出BMW引以為傲的駕駛者導向車艙介面；至於BMW一向擅長的豪華鋪陳，還涵蓋了M Nappa真皮平底方向盤、Veganza透氣皮質跑車座椅、Fine-Wood深色梣木紋飾板、豪華型雙區恆溫空調、harman/kardon頂級音響，為520i M Sport營造宛如盛宴般的用車生活。

作為中大型豪華房車標竿，全新BMW 520i M Sport搭載了BMW TwinPower Turbo渦輪增壓引擎，可於4,400rpm創造190匹最大馬力；310牛頓米最大扭力更於1,500rpm即可湧現，搭配48V高效複合科技與Steptronic八速手自排變速箱，帶來更優異的加速性與節能回饋，同時更因其經典後驅與50：50完美車身配重而保有絕佳操控與轉向精準度，營造最純粹的駕駛樂趣。值得一提的是，全新BMW 5系列更以全面的均衡安全表現，榮獲2023 Euro NCAP最高五星評價，嶄新的BMW 5系列再次為買家們營造無可替代的智慧科技駕馭體驗，將帶領當今豪華車壇以當代擁抱未來。