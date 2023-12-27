【時報-台北電】聖誕節周末連假結束後，周二美股主要指數全面收高，在聯準會最早可望於明年3月開始降息的預期下，為2023年的最後一周拉開序幕。市場交投淡靜，但標普500指數仍然觸及2022年1月以來盤中新高，晶片股雲集的費半指數勁揚近2%，表現相對亮眼，台股ADR表現不俗，台積電ADR漲近1.3%，聯電漲3%。美股三大指數月線、季線和年線可望同步收紅。標普500指數料將創下3年來最大單季漲幅，目前距離在2022年1月創下的歷史收盤高點不到0.5%。
★四大指數
美股道瓊上漲159.36點或0.43%，收37,545.33點。
NASDAQ上漲81.60點或0.54%，收15,074.57點。
S&P500上漲20.12點或0.42%，收4,774.75點。
費城半導體上漲74.60點或1.80%，收4,207.45點。
★11大類股
能源類股(SPNY)漲0.87% 房地產類股(SPLRCREC)漲0.78%
工業類股(SPLRCI)漲0.73% 公用事業類股(SPLRCU)漲0.65%
原物料類股(SPLRCM)漲0.44% 必需消費類股(SPLRCS)漲0.44%
金融類股(SPSY)漲0.41% 科技類股(SPLRCT)漲0.40%
非必需消費類股(SPLRCD)漲0.35% 通訊服務類股(SPLRCL)漲0.22%
醫療類股(SPXHC)漲0.22%
★重磅科技股
1.五大市值股
微軟(MSFT)上漲0.02%，收374.66美元。
蘋果(AAPL)下跌0.28%，收193.05美元。
亞馬遜(AMZN)下跌0.01%，收153.41美元。
Alphabet(GOOGL)上漲0.02%，收141.52美元。
輝達(NVDA)上漲0.92%，收492.79美元。
2.五大尖牙股
Meta(Meta)上漲0.41%，收354.83美元。
蘋果(AAPL)下跌0.28%，收193.05美元。
亞馬遜(AMZN)下跌0.01%，收153.41美元。
Alphabet(GOOGL)上漲0.02%，收141.52美元。
網飛(NFLX)上漲0.91%，收491.19美元。
3.其它焦點股
英特爾(INTC)上漲5.21%，收50.50美元。
超微(AMD)上漲2.73%，收143.41美元。
特斯拉(TSLA)上漲1.61%，收256.61美元。
德州儀器(TXN)上漲1.53%，收170.81美元。
應用材料(AMAT)上漲1.38%，收164.28美元。
高通(QCOM)上漲1.37%，收145.46美元。
恩智浦(NXPI)上漲1.31%，收231.95美元。
輝達(NVDA)上漲0.92%，收492.79美元。
美光(MU)上漲0.66%，收87.06美元。
IBM(IBM)上漲0.66%，收163.21美元。
Meta(Meta)上漲0.41%，收354.83美元。
思科(CSCO)上漲0.38%，收50.28美元。
微軟(MSFT)上漲0.02%，收374.66美元。
Alphabet(GOOGL)上漲0.02%，收141.52美元。
甲骨文(ORCL)下跌0.01%，收106.19美元。
亞馬遜(AMZN)下跌0.01%，收153.41美元。
蘋果(AAPL)下跌0.28%，收193.05美元。
★台股 ADR
台積電上漲1.30美元或1.26%，收104.45美元，換算台股價格為648.95元。
聯電上漲0.24美元或3.01%，收8.21美元，換算台股價格為51.01元。
日月光上漲0.23美元或2.51%，收9.39美元，換算台股價格為145.85元。
中華電信上漲0.38美元或1.00%，收38.28美元，換算台股價格為118.92元。（編輯：柯婉琇）
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