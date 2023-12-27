富旺近年財報

富旺國際（6219）董事長林正雄26日在法說會上表示，富旺已備妥三年內近200億元籌備案量，預計每年規劃推出總銷金額在50億至70億元的新案，營運動能無虞；明年台中預計推出國美館特區與后科園區雙建案，總銷金額合計51億元。

富旺今年以來隨「心海城」、「雲科莊園」、「幸福好好」等建案穩健交屋下，貢獻前11月合併營收19.39億元、年增275％；前三季每股稅後純益（EPS）達1.98元，外資已連三日合計買超富旺1,400張，帶動富旺26日股價上漲0.45元，收盤價24.65元，成交量逼近2,000張。

林正雄表示，富旺看好台中市中心的高居住需求量，及台中科技產業園區人口紅利所帶來穩定的剛性購屋需求，富旺將延續「天際W-One」鑽石級智慧建築候選標章的指標建案，2024年將推出總銷合計達51億的兩大新案，包括國美館特區「麻園頭新案」以及后科園區「口庄段新案」，期許再掀一波銷售佳績。

法人表示，富旺全台13個線上預售案，總銷合計逼近133億元，平均銷售率達74％，不僅推進今年前三季已簽訂合約金額達到14億元，較去年同期增加2億元，其中包括「協奏曲」、「讚時代」、「悅時代」、「微美居御金特區」及「微美居鉑金特區」等個案，累計銷售總額逼近50億元。

由於上述個案目前逐步進入完工階段，申請使用執照中，預計明年上半年陸續交屋入帳，有機會推升富旺自明年起各季度業績表現呈倍增態勢。法人表示，富旺已備妥200億元儲備案量，隨著建案施工進度及交屋時程如預期，有望堆疊營運動能逐季攀升，2024年營運成長可期。