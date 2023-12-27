銀行公會理事長雷仲達。圖／顏謙隆

聯徵中心董事長郭建中。圖／顏謙隆

金安獎、金質獎暨金優獎獲獎名單

推升我國整體金融授信業務的徵審品質及資訊安全，聯徵中心於26日假台大醫院國際會議中心舉辦第十七屆「金安獎及金質獎暨金優獎表揚大會」，對執行信用資訊安控表現績優者頒發「金安獎」、對報送信用資料績優者頒發「金質獎」、對信用資訊查詢表現績優者頒發「金優獎」。績優會員機構「金安獎」12家、「金質獎」15家、「金優獎」12家及「特別貢獻獎－永續融資」7家，每家機構獎盃乙座；另績優人員「金安獎」15名、「金質獎」18名、「金優獎」16名及「特別貢獻獎－永續融資」7名，每名獎盃乙座及獎勵金5萬元。今年獲獎績優機構及人員共計46家機構與56位人員。

建置ESG資訊整合查詢平台

金融監督管理委員會主委黃天牧博士表示，信用的英文Credit，在字典上解讀為信任、信心、榮譽、贊同、信用等涵義。讚賞聯徵中心董事長郭建中率領同仁，投注心力，執行各項政策。在「綠色金融行動方案3.0」方面，建置ESG資訊整合查詢平台，新增證交所企業ESG資訊揭露內容，以及鼓勵企業透過金融機構申報用水、用電、碳排及永續經濟活動認定參考指引等資料，強化企業ESG資訊整合及共享。

為加強金融機構因應氣候變遷風險，建置氣候實體風險資料庫，讓金融業能精準分析氣候實體風險、撰寫永續報告書計畫。針對「金融科技發展路徑圖2.0」，該中心持續協助推動建置跨體系「金融FIDO 驗證轉接中心」服務，且配合金管會金融數位監理科技政策，建置銀行業授信風險分析系統。

為保障民眾權益，防止詐騙案件發生，該中心已完成調整可供金融機構與電子支付機構查詢「警示帳戶」資料庫及產品，強化身分查核機制。近年因應金融科技快速發展，資通安全也面臨嚴峻挑戰，聯徵中心投入更多心力在資訊安全及個資保護上，為金融機構營造安全便利及穩定不中斷服務環境。感謝金融機構在推動數位轉型時，配合金管會「金融資安行動方案」2.0版，持續強化資安防護能力。

建立金融聯防安全網

銀行公會理事長雷仲達指出，為協助業者因應FinTech發展趨勢，自2018年起舉辦金融科技及資安產業考察團，與外國央行等主管機關分享交流台灣金融科技發展；為提升數位金融服務競爭力，持續修正電子銀行業務安全控管作業基準；且舉辦業者資安線上演練，提升資訊安全集體防護能力。

響應行政院打擊詐欺重要政策，協助金融機構透過臨櫃關懷、警示帳戶衍生管制等措施，從金流面攔阻詐騙案件發生，共同守護民眾財產安全；另協助警政署及法務部建置「金融資料調閱暨聯防通報電子化平臺」，並配合推動「疑涉詐騙境外金融帳戶預警機制」，建立金融聯防安全網。

為配合金管會「綠色金融行動方案2.0」政策，銀行公會將赤道原則4.0指引重要內容納入授信準則，協助銀行落實氣候變遷的風險管理，促進企業經營能兼顧環境保護、社會責任、永續發展。銀行公會將持續協助金管會推動相關政策，並配合政府政策及產業發展需要，未來將持續攜手聯徵中心維持台灣金融信用秩序穩定與健全發展，開創更多金融服務與優勢。

共同守護信用秩序

聯徵中心董事長郭建中表示，為提升金融信用資料制度完整性，每年提撥回饋費以獎勵會員機構落實執行信用資訊查詢作業安全控管及資料報送品質，今年總計發放1億8千5百萬元。今年除頒發金安獎、金質獎、金優獎外，又另外新增「特別貢獻獎－永續融資」，感謝配合主管機關政策所承做企業各類永續融資商品與政府專案貸款，及查詢ESG資訊產品的績優會員。

聯徵中心是全國唯一完整收集企業與個人、正面與負面的信用資料機構，目前會員機構共429家，在主管機關指導及會員機構協助下，今年成果豐碩。

今年線上查閱信用報告服務增加英文操作介面，提供英文版信用報告查閱服務；凡身心障礙及年長者辦理臨櫃業務，皆可免抽號碼牌優先受理。為充實企業ESG資料平台，「R19企業ESG資訊」產品新增證交所之企業ESG資訊揭露專區內容；為協助會員評估授信企業永續績效，由金融機構鼓勵企業填寫「企業ESG資訊及永續經濟活動自評問卷」，並協助報送企業用水、用電、碳排及永續經濟活動認定參考指引等ESG資料。

聯徵中心為推動數位監理機制，委託工研院辦理「監理科技發展利基、機會與挑戰暨平台發展藍圖規畫」研究案，未來將持續協助規劃建置銀行業授信風險分析系統。快速反制資安威脅。「信用既是無形的力量，也是無形的財富」郭建中強調，成立48年的聯徵中心，除了提供會員機構查詢信用資料庫外，也致力於向民眾宣導信用的重要性，期望能達到普惠金融目標。