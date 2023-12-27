受惠電動車成本下滑，市場預估至2030年，電動車售價將由2023年的50,500美元進一步下降至44,000美元，隨銷量攀升，其滲透率將由2023年的8.4％升至2030年的35.5％，2030年電動車數量將首次高於傳統車，電動車市場的動能可望保持增長態勢。
日盛全球智能車基金研究團隊表示，在電動車車種普及化且價格較親民條件下，據研究機構調查，2024年全球電動車市場將年增25％，而滲透率將上揚至19％，全球車用半導體則可望受到提振。
台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰表示，根據消費者調查，電動車現今的售價普遍高昂，加上利率居高不下，是歐美電動車買氣降溫的兩大原因，特斯拉執行長馬斯克為刺激買氣，長久以來一直規劃要打造平價電動車，外傳特斯拉將在柏林近郊的工廠，生產售價僅2.5萬歐元（2.6萬美元）的電動車，凸顯特斯拉搶攻大眾市場的決心，若計劃能成真，將進一步帶動電動車銷量的成長。
而大陸新能源汽車市場銷售火爆，龍頭比亞迪11月純電動車超過17萬輛，較去年同期成長近50％，今年第四季前兩個月，比亞迪純電動車銷量近33.6萬輛，較去年同期成長約55％。在長線成長性無虞下，電動車相關基金後市看俏。
蘇聖峰表示，大陸官方將減碳列為重要國家政策，加上人口高居世界第一，市場龐大，是全球發展電動車的領頭羊。隨著美國、歐洲及日本也積極加入電動車戰場，未來商機無可限量。
新光標普電動車ETF經理人劉恆誌表示，美國電動車銷售年增率保持強勁升勢，從2022年8月以來，僅出現一個月的年增率為負，其餘月份的年增率皆為正成長，顯示美國電動車需求旺，銷售動能仍佳。
劉恆誌看好，未來AI注入電動車市場後，全球電動車將掀起「全自駕」新時代，車用電子升級趨勢持續發展下，預估從2024年起電動車操控與乘座體驗將不同以往，電動車銷售滲透率將持續拉升，隨2024年美國降息後，激勵民眾購車需求大增，相關車廠銷售動能將持續看好，現在布局電動車ETF，可享低檔撿便宜之利。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：