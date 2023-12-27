全球科技型基金近期表現

受惠電動車成本下滑，市場預估至2030年，電動車售價將由2023年的50,500美元進一步下降至44,000美元，隨銷量攀升，其滲透率將由2023年的8.4％升至2030年的35.5％，2030年電動車數量將首次高於傳統車，電動車市場的動能可望保持增長態勢。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，在電動車車種普及化且價格較親民條件下，據研究機構調查，2024年全球電動車市場將年增25％，而滲透率將上揚至19％，全球車用半導體則可望受到提振。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰表示，根據消費者調查，電動車現今的售價普遍高昂，加上利率居高不下，是歐美電動車買氣降溫的兩大原因，特斯拉執行長馬斯克為刺激買氣，長久以來一直規劃要打造平價電動車，外傳特斯拉將在柏林近郊的工廠，生產售價僅2.5萬歐元（2.6萬美元）的電動車，凸顯特斯拉搶攻大眾市場的決心，若計劃能成真，將進一步帶動電動車銷量的成長。

而大陸新能源汽車市場銷售火爆，龍頭比亞迪11月純電動車超過17萬輛，較去年同期成長近50％，今年第四季前兩個月，比亞迪純電動車銷量近33.6萬輛，較去年同期成長約55％。在長線成長性無虞下，電動車相關基金後市看俏。

蘇聖峰表示，大陸官方將減碳列為重要國家政策，加上人口高居世界第一，市場龐大，是全球發展電動車的領頭羊。隨著美國、歐洲及日本也積極加入電動車戰場，未來商機無可限量。

新光標普電動車ETF經理人劉恆誌表示，美國電動車銷售年增率保持強勁升勢，從2022年8月以來，僅出現一個月的年增率為負，其餘月份的年增率皆為正成長，顯示美國電動車需求旺，銷售動能仍佳。

劉恆誌看好，未來AI注入電動車市場後，全球電動車將掀起「全自駕」新時代，車用電子升級趨勢持續發展下，預估從2024年起電動車操控與乘座體驗將不同以往，電動車銷售滲透率將持續拉升，隨2024年美國降息後，激勵民眾購車需求大增，相關車廠銷售動能將持續看好，現在布局電動車ETF，可享低檔撿便宜之利。