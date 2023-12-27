汽車窗簾廠皇田（9951）積極切入安全氣囊領域，26日法說會表示，墨西哥廠已有兩項專案訂單，預計將於明年第二季生產安全氣囊應用產品，第三季產能全開並貢獻營收，未來成為推升公司業績成長動能之一。

皇田11月營收已回升至5億元，創今年最佳，不過由於年底歐美耶誕、新年長假致工作天數較少，預期12月營收將略減，但第四季仍將創今年單季高峰。

對明年展望，皇田指出，安全氣囊產品出貨，再加上遮物簾需求也增加，明年歐美市場營收貢獻隨之成長。

至於大陸車市近期已較為回穩，皇田表示，公司積極介入自主品牌新能源車廠供應鏈，除比亞迪外，也可望與其他電動車廠合作；雖目前預期明年在大陸市場表現預期持平，但皇田掌握2025年可望打入自主品牌天窗產品，將可挹注營收成長。

皇田目前於台南廠產能比重約55％，大陸昆山廠約25％，墨西哥廠則約占20％，第三季墨西哥廠受到墨西哥披索匯率影響，第三季毛利率承壓降至25.07％，法人認為，大陸市場增溫，第四季營收已見回穩，第四季除營收將創今年單季高峰，單季毛利率較第三季好轉，不過，關鍵仍在匯率變化。

除生產據點，皇田表示，目前配合客戶需求，公司在韓國首爾、荷蘭、英國及德國等地設有研發據點，在北美密西根州則設有銷售和研發據點。今年前三季歐系車廠業績占比38％、日系品牌占29％、美系則占18％，大陸車廠則占10％。