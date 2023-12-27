達麗（6177）今年完工交屋潮大噴出，全年共有4筆新案交屋入帳，其中第四季總銷達40億元的「達麗國家強棒」完工挹注，一舉衝高10、11月營收合計達39億元，累計前11月營收達94.09億元、年增10.62％；12月起總銷63億元的「達麗創世紀」接棒交屋，法人樂觀達麗全年營收及獲利可望創新高，2024年營收將站上百億元大關。
達麗董事長謝志長26日在法說會中指出，對達麗今年營收改寫史上新高有信心。
達麗前三季稅後純益為5.18億元，EPS為1.27元。法人估，若是「達麗創世紀」12月底可全數交屋，達麗2023年全年營收有機會挑戰140億元以上新高，獲利水漲船高。
謝志長指出，達麗未來營運方向，將以捷運聯開案、公辦都更、及合建案為主。明年預計有2筆新案完工入帳，包括士林「達麗陽明大苑」約40億元，及台南總銷76億元的「達麗松丹」。
26日法人在達麗法說會中關注2024年開徵碳費所帶來的成本影響，謝志長指出，綠色通膨將會讓明年的建材、人工成本同步攀升，不動產開發公會也預期未來5年不動產開發的成本將上升15％，達麗也評估房產開發成本會有20％的上漲空間，這些都將反映在房價上，預期房價難以下跌。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：