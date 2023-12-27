達麗（6177）今年完工交屋潮大噴出，全年共有4筆新案交屋入帳，其中第四季總銷達40億元的「達麗國家強棒」完工挹注，一舉衝高10、11月營收合計達39億元，累計前11月營收達94.09億元、年增10.62％；12月起總銷63億元的「達麗創世紀」接棒交屋，法人樂觀達麗全年營收及獲利可望創新高，2024年營收將站上百億元大關。

達麗董事長謝志長26日在法說會中指出，對達麗今年營收改寫史上新高有信心。

達麗前三季稅後純益為5.18億元，EPS為1.27元。法人估，若是「達麗創世紀」12月底可全數交屋，達麗2023年全年營收有機會挑戰140億元以上新高，獲利水漲船高。

謝志長指出，達麗未來營運方向，將以捷運聯開案、公辦都更、及合建案為主。明年預計有2筆新案完工入帳，包括士林「達麗陽明大苑」約40億元，及台南總銷76億元的「達麗松丹」。

26日法人在達麗法說會中關注2024年開徵碳費所帶來的成本影響，謝志長指出，綠色通膨將會讓明年的建材、人工成本同步攀升，不動產開發公會也預期未來5年不動產開發的成本將上升15％，達麗也評估房產開發成本會有20％的上漲空間，這些都將反映在房價上，預期房價難以下跌。