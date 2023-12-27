【時報記者林資傑台北報導】金管會攜手金融研訓院、證基會及保發中心進行首屆永續金融評鑑，26日公布位居各業別前20％的「前段班」業者，包括7家銀行、3家保險及2家證券入列，預計2024年2月舉辦頒獎典禮。金管會表示，未來將研擬比照公司治理評鑑，朝各級距全揭露方向邁進。
金管會為提升金融業主動因應氣候變遷及ESG相關風險能力，引導消費者、投資人及實體產業共同重視永續發展，去年底宣布攜手金融研訓院、保發中心及證基會配合「綠色金融行動方案3.0」啟動首屆永續金融評鑑作業，並公布相關評鑑指標。
首屆永續金融評鑑對象，包括排除輸銀及3家純網銀的全體國銀、上市櫃及非屬集團企業且股本達逾50億元證券商、資產規模前五大產險業、規模逾1兆元的壽險業及國內再保險業，合計共34家銀行、9家證券商、8家壽險業、5家產險業及1家再保險業受評。
金管會公布首屆評鑑位居各業別前20％名單，包括元大、中信、玉山、北富銀、一銀、國泰世華、彰銀等7家銀行葉，南山、國泰、富邦人壽等3家保險業，以及宏遠及統一證等2家證券業。其中，富邦金及國泰金均有2家子公司入列評鑑前段班。
綜規處長胡則華指出，在首屆永續金融評鑑中，銀行、保險、證券業在「提高資訊透明」構面均表現優異，但在「支援淨零轉型」、「實踐普惠金融」、「強化治理機制」等構面則仍待持續精進。
胡則華表示，未來將每年舉辦永續金融評鑑，第二屆受評對象維持34家銀行、券商增至23家、保險業增至17家，並納入5家投信業。同時，長期將朝向各級距全揭露方向邁進，對於表現落後的業者，將採輔導方式了解所遭遇的困難，並引導業者持續進步。
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